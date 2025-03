Herbert Léonard, très connu pour son tube "pour le plaisir", est décédé à 80 ans

"Je suis un chanteur de variété, un crooner comme on dirait en Grande-Bretagne. J'aime les textes qui ne sont pas de la poésie prise de tête", revendiquait celui qui vendit plus de deux millions et demi d'exemplaires de "Pour le plaisir", le 33 tours de l'été 81 composé par l'animateur Julien Lepers.

"Herbert Léonard restera une figure incontournable de la variété et de la chanson d'amour en particulier. Il était très populaire avec des refrains qui sont dans tous les coeurs", a réagi Fabien Lecoeuvre, biographe et spécialiste de la chanson francophone.

"En chantant l'amour avec passion, Herbert Léonard a marqué toute une génération de son empreinte. Inspiré par les crooners américains, il a su imposer sa voix unique et ses mélodies inoubliables. Elles continueront de résonner longtemps chez ceux qui l'ont écouté et aimé", a abondé la ministre de la Culture Rachida Dati sur X.