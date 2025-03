"Il a été l’homme de ma vie": la chroniqueuse de "Touche pas à mon poste" Isabelle Morini-Bosc annonce la disparition de son mari

La journaliste et chroniqueuse de "Touche pas à mon poste" a annoncé avec émotion le décès de son mari Alain, à l’âge de 68 ans. Ensemble depuis plus de 40 ans, ils avaient formé un couple fusionnel.

Isabelle Morini-Bosc a annoncé sur ses réseaux sociaux le décès de son mari, Alain Morini-Bosc, survenu le vendredi 7 mars à l’âge de 68 ans. Mariés en 1978, alors qu’elle n’avait que 22 ans, ils ont partagé plus de quatre décennies de vie commune. Ensemble, ils ont eu un fils, Guillaume, aujourd’hui âgé de 34 ans.

Ingénieur-chimiste de profession, Alain Morini-Bosc avait été confronté à de graves problèmes de santé ces dernières années. Victime d’un AVC, il souffrait également d’une leucémie, une maladie qu’Isabelle Morini-Bosc avait évoquée en 2023 dans l’émission de Jordan de Luxe sur C8 : "Depuis quatre ans, les soucis ont commencé de façon larvée et depuis un an et demi, de façon beaucoup plus dure". Malgré les épreuves, elle saluait alors le courage de son mari : "Il le vit courageusement, j’essaie de le vivre le plus courageusement possible avec lui".