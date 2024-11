"Je ne suis pas forcément un artiste dans les codes": Victorien, ancien candidat de la Star Academy, dévoile son premier EP

Souvenez-vous de Victorien, ce jeune ostréiculteur qui avait charmé le public de la Star Academy l’année dernière. Même s’il avait quitté l’aventure en cours de route, son charisme et sa voix ont marqué les esprits. Aujourd’hui, il revient sur le devant de la scène avec un premier EP intitulé "Me voilà".

La Star Academy 2023 a tellement bien fonctionné que plusieurs élèves ont démarré une belle carrière et c’est aussi le cas de Victorien ! Même s'il est parti au milieu de l’aventure, les fans se souviennent bien de lui puisque c’est l’ostréiculteur de la saison. Il avait notamment réalisé son rêve sur le plateau en chantant avec Grand Corps Malade.

L’ostréiculteur de 24 ans, n’a plus beaucoup de temps pour ses huîtres. Entre sessions studio et préparation de concerts, le jeune artiste est à fond sur sa musique. Et ça paye : son compte Instagram affiche déjà 235.000 abonnés, tous séduits par son authenticité et son talent.