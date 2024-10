Réédition d'album, tournée, duo... Comment Pierre Garnier gère-t-il son succès fulgurant depuis la Star Academy?

Pierre Garnier : Ça va super bien ! C’est incroyable tout ce qui m’arrive. Depuis un an, les choses s’enchaînent et là, je suis en pleine préparation de cette tournée et de la réédition. Ça promet d'être incroyable !

J’adore, surtout la phase créative. Je joue de la guitare, du piano, donc composer me passionne. Trouver les mélodies, travailler et écrire en équipe… Il y a une vraie ambiance familiale. C’est vraiment ce que j'adore dans la musique.

Avez-vous un rituel particulier en studio ?

Pas vraiment. On commence généralement par un café, tranquille, sans pression. C’est une ambiance détendue où la créativité prime. On prend le temps, car ça ne vient pas toujours immédiatement.

Dans cette réédition, on retrouve votre duo avec Matt Pokora. Comment est né ce projet ?

La première fois que j’ai croisé Matt, c’était à la Star Ac’. Il était venu pour un prime, même si on n’a pas chanté ensemble. Par la suite, on s’est souvent retrouvés sur des plateaux radio.Vous savez, les artistes se croisent beaucoup Il m’a confié que sa chanson préférée de l’album était "Chaque seconde". J’ai alors proposé un duo, il a accepté et on a passé une super journée en studio où on a appris à se connaitre. C’était un vrai plaisir de collaborer avec quelqu’un que j’admire.

Recevoir ce soutien de Matt Pokora, c’est une forme de reconnaissance ?

Franchement oui, Matt est un exemple de longévité dans le métier. Comme moi, il a débuté dans une émission de téléréalité musicale, donc c’est inspirant de voir son parcours. Je suis très content d'avoir partagé ça avec lui.

Depuis la Star Ac, votre succès est impressionnant. Comment le vivez-vous au quotidien ? Vous vous attendiez à devoir gérer un tel succès ?

Honnêtement, je ne m’attendais pas à ça. Je pensais que j'allais faire deux semaines et repartir. Personne n’est jamais vraiment préparé pour ça. C'est une chose que tu apprends en le vivant et donc au début, c'était forcément dur parce qu'on est coupé du monde dans cette émission, donc on apprend tout ça et il faut commencer à vivre avec. Maintenant que j'ai pris plus le temps, j'essaye de vivre et ça va de mieux en mieux et je commence à prendre énormément de plaisir, à faire toutes les choses du métier qui au début me paraissait un petit peu compliquée parce que c'était nouveau.

Qu’est-ce qui a le plus changé dans votre vie ?

Mon quotidien parce qu'avant, j’étais en fac de langues, je n'y allais pas souvent et je faisais moins de choses. Aujourd’hui, je voyage, je chante tous les jours, je fais énormément de choses différentes et les gens me reconnaissent dans la rue.

Y a-t-il quelque chose que vous ne voulez surtout pas voir changer ?

Moi, je veux rester fidèle à moi-même, même si forcément, j'essaie de grandir et d'évoluer, je n'ai pas envie de changer. Ce qui m'aide énormément ce sont ma famille et mes proches. Quand je rentre chez moi, ils sont pareils qu'avant et ça me fait du bien, ça me permet de me ressourcer.

Vous allez partir en tournée solo, notamment en Belgique. En janvier et avril à Bruxelles, où c’est déjà complet. Une nouvelle date a été ajoutée pour le 24 juin. Vous connaissez un peu le pays ?

On y est allés plusieurs fois avec la Star Ac et j'adore le public belge, c'est vraiment un des publics que je préfère. Il y a toujours une ambiance spéciale dans les salles. J’ai hâte de revenir avec mes chansons, ma musique, mes musiciens et ça va être très chouette.

Revenir tout seul sans la Star Ac, ça vous excite ou ça vous stresse ?

C’est surtout excitant. La Star Ac c'était vraiment bien pour apprendre. On pouvait se soutenir entre candidats, on a vécu une tournée assez folle et ça m'a permis aussi de m'entraîner pour ensuite venir seul et peut être moins stressé par les salles par ce que je vais faire. Mais maintenant, je me concentre sur ma propre musique et la scénographie de mes concerts. Ça me permet de moins stresser et de plus me focaliser sur ce que je veux offrir au public.

Et justement, comment se prépare cette tournée ?

On la travaille activement. On prépare les chansons, la scénographie,... Je veux que quand les gens viennent, ils prennent une claque, rigolent, pleurent. Je veux qu'ils passent un vrai moment, qu'ils se souviendront, qu’ils viennent seuls, en famille ou avec leurs proches.

Quand vous repensez à vos débuts, autodidacte, apprenant à chanter seul, qu'est-ce que vous vous dites ?

Je suis content d'avoir réussi à arriver jusqu'ici. Je suis parti de ma chambre avec ma guitare, à chanter pour moi-même. À l’époque, j’avais peur de chanter devant des gens. Mais il suffit d'un petit coup de pouce. Je me suis inscrit à la Star Academy, j’ai osé, et ça a payé. Aujourd’hui, je suis très heureux de ce parcours.