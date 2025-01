"Je suis vraiment désolé": des messages privés de Justin Baldoni dévoilés dans l’affaire Blake Lively

Le 9 mars 2026, Blake Lively et Justin Baldoni se retrouveront face à face au tribunal de New York. Les deux stars du film "Jamais plus" s’accusent mutuellement dans une affaire mêlant harcèlement sexuel, diffamation et représailles.

Blake Lively reproche au réalisateur d’avoir improvisé des scènes d’intimité physique durant le tournage, sans son consentement, et de l’avoir ensuite diffamée sur les réseaux sociaux. De son côté, Justin Baldoni contre-attaque en portant plainte pour diffamation contre l’actrice et son mari, Ryan Reynolds, qu’il accuse d’extorsion et de tentative de sabotage de sa carrière.