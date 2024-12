Une plainte qui secoue Hollywood: Blake Lively dénonce le harcèlement sur le tournage de "Jamais Plus"

Partager:

L'actrice Blake Lively, star de "Gossip Girl", reçoit une vague de soutien après avoir intenté une action en justice contre le réalisateur Justin Baldoni et plusieurs autres personnes, les accusant de harcèlement sexuel, de représailles et de comportements inappropriés sur le tournage du film "Jamais Plus".

La plainte, révélée par le New York Times, met en cause Justin Baldoni, le producteur Jamey Heath, le studio Wayfarer et une experte en gestion de crise. Blake Lively dénonce des comportements déplacés sur le plateau de "Jamais Plus", sorti à l'été 2024. Selon le document, Baldoni aurait improvisé des gestes d'intimité physique, tels que plusieurs baisers, sans concertation préalable ni présence d'un coordinateur d'intimité. Par ailleurs, Jamey Heath est accusé d’avoir ignoré les demandes de l’actrice de ne pas se retourner alors qu’elle se changeait dans sa loge. À lire aussi Blake Lively, maman épuisée: "On est passé de deux à trois mille"

Des emails et SMS présentés dans la plainte révèlent une campagne présumée visant à discréditer Blake Lively et à détourner l'attention de ses accusations. "Un plan de représailles soigneusement coordonné pour la réduire au silence et dissuader d'autres personnes de témoigner sur l'environnement hostile", est-il écrit. Des accusations vivement contestées L’avocat de Justin Baldoni et du studio Wayfarer, Bryan Freedman, a réagi dans un communiqué, qualifiant ces accusations de "complètement fausses, scandaleuses et volontairement diffamatoires". Un soutien massif de la part de célébrités De nombreuses personnalités, dont Amber Heard, ont apporté leur soutien à Blake Lively. "J'ai vécu cela directement et de près. C'est aussi terrible que destructeur", a déclaré Amber Heard à la chaîne NBC. À lire aussi Blake Lively a célébré son anniversaire avec un jeu de piste surprise (photo)