Amour toxique et emprise: "Jamais plus", l'adaptation du succès planétaire de Colleen Hoover, ce mercredi au cinéma

Collen Hover, qualifiée par Télérama de "joviale, drôle et pétillante", cumule plus de 20 millions de livres. Et parmi sa vingtaine d'ouvrages écrits, "Jamais Plus", sorti en 2023. Devenu véritable best-seller, il a intégré la prestigieuse sélection littéraire du New York Times et a été cité de (très) nombreuses fois sur les réseaux sociaux, notamment par le biais du #Booktokers ou #InstaBookers.

Collen Hoover est une auteure américaine, mais pas n'importe laquelle. Issue de milieu modeste et propulsée grâce au réseau social TikTok et sa communauté de jeunes lectrices, elle a littéralement fait une percée dans le monde du livre en écrivant sur des sujets qui marquent notre époque par la libération de la parole de la femme.

Mauvaise rencontre

"Jamais Plus" évoque la route de Lily, jeune femme au parcours de vie compliqué, qui fait la mauvaise rencontre. Cette mauvaise rencontre, c'est Ryle, un chirurgien au charme apparent qui devient rapidement le visage de l'amour toxique. Violences conjugales, emprise, déni: l'histoire de Lily parle – et parle franchement - puisque chaque jour des milliers de femmes subissent les violences physiques et psychologiques de leur conjoint.

Selon Amnesty International, chaque année, plus de 45.000 dossiers pour violences conjugales sont enregistrés par les parquets – sans compter les faits non dénoncés par les victimes – et un couple sur huit est confronté à des violences psychologiques en Belgique. En 2021, 18 femmes sont mortes sous les coups de leur partenaire dans le pays selon les données de Stop Féminicides.

Le message de Blake Lively

Interrogée dans le cadre de la promotion du film "Jamais Plus", l'actrice Blake Lively souligne l'importance d'évoquer la thématique des violences conjugales sur grand écran. "J'aimerais que les femmes de tous âges voient ça, pour savoir qu'elles ne sont pas seules et qu'elles peuvent en sortir", souligne la comédienne. "Et c'est tellement difficile de sortir. Mais on peut. Tout au long du film, ce que l'on dit c'est qu'on peut briser le modèle avant que le modèle nous brise."