Kate aux côtés de William pour leur première visite publique depuis la fin de sa chimiothérapie

Kate et William se sont rendus à Southport, ville du nord-ouest de l'Angleterre où trois fillettes ont été tuées en juillet par un adolescent, afin de "montrer leur soutien à la population locale", a indiqué le palais de Kensington dans un communiqué.

Ces meurtres ont déclenché en une vague de violences d'extrême droite en Angleterre et en Irlande du Nord contre les immigrés, le suspect ayant été présenté à tort sur les réseaux sociaux comme un migrant.

Le couple princier a d'abord rencontré, à l'écart des caméras, les familles des victimes des trois fillettes décédées, ainsi que la professeure de danse présente lors de l'attaque, au cours de laquelle huit enfants et deux adultes ont été blessés.

Le prince et la princesse de Galles se sont ensuite entretenus avec des pompiers, des policiers et des membres des services de secours, qui leur ont raconté l'expérience vécue lors de cette attaque au couteau, et "les répercussions sur leur santé mentale", a précisé la source royale.