The Last of Us, Harry Potter, Game of Thrones… Tout ce qu’il faut savoir sur les prochaines séries HBO

HBO s'apprête à enrichir son catalogue avec des nouveautés très attendues : la saison 3 de "The White Lotus" sera diffusée en février, suivie du deuxième volet de "The Last of Us" et d’une toute première série "Harry Potter". La chaîne multiplie les annonces ambitieuses.

La comédie noire "The White Lotus", qui explore les dérives et les travers de riches vacanciers dans des hôtels de luxe, revient pour une troisième saison en février 2025. Cette fois, l’intrigue se déroulera en Thaïlande. Parmi les nouveautés au casting, la chanteuse Lisa du groupe de K-pop Blackpink fera ses débuts d'actrice, aux côtés de Scott Glenn, connu pour ses rôles dans "The Leftovers" et "Silence des agneaux".

Le calendrier prometteur de HBO

Le PDG de HBO et de Max, Casey Bloys, a profité de l’annonce pour dévoiler d’autres projets phares. Les fans de "The Last of Us" pourront découvrir la deuxième saison de la série apocalyptique quelques mois après "The White Lotus".

Par ailleurs, la préquelle très attendue de "Game of Thrones", intitulée "A Knight of the Seven Kingdoms", est prévue pour une sortie en 2025. Ce nouveau projet explorera les origines de l’univers créé par George R.R. Martin, en se concentrant sur l’histoire de Ser Duncan le Grand et de son écuyer Aegon V Targaryen. Warner Bros Discovery entend également s’imposer sur le marché européen. Après le succès d’"Une amie dévouée", sa première série française, la plateforme prévoit une adaptation ambitieuse des "Liaisons dangereuses" de Pierre Choderlos de Laclos. Le casting inclura Diane Kruger dans un rôle encore non précisé.