Le comédien belge, Félix Radu, échappe de peu à un drame: "Ça s’est joué à 30 secondes"

Félix Radu, 29 ans, a partagé son soulagement et sa gratitude sur Instagram après une explosion de gaz survenue au boulevard Edgar Quinet, à Paris. "Il y a eu une explosion de gaz à notre adresse. On va bien. Heureusement, ça s’est joué à 30 secondes. Je ne sais pas quoi ou qui remercier. J’espère que l’équipe du restaurant va bien", a-t-il écrit en story.

Originaire de Namur, dans une famille aux racines italiennes, Félix Radu s’est imposé comme une figure montante de la scène artistique. Dès l’âge de 17 ans, il écrit son premier spectacle, "Les mots s’improsent", où il jongle avec les jeux de mots, les allitérations et les anagrammes. Passionné de littérature et de poésie, il explore également le théâtre avec son œuvre "Rose et Massimo", une déclaration d’amour à cet art. Son talent a été salué au Festival Off d’Avignon en 2023, où il a su conquérir le public avec sa plume fine et son humour subtil.