Les "derniers Soulages" à Rodez: jusqu'au bout, l'énergie d'"un adolescent"

Le musée Soulages de Rodez présente une exposition-hommage consacrée aux dernières années du peintre, dans laquelle s'affirme toute son "énergie d'adolescent" et son désir de créer jusqu'à la fin.

"Quand on écoute Johnny Cash ou Leonard Cohen, plus ils vieillissent, plus leur voix est sépulcrale. Soulages, c'est pas sépulcral: il n'arrête pas de bosser, il se comporte comme un gamin, il a peint avec une énergie d'adolescent jusqu'à sa mort."