Marine, grande gagnante de la Star Academy passera son anniversaire sur scène… et en Belgique: "J’espère que vous serez là"

C’est avec enthousiasme que Marine a annoncé la nouvelle à ses abonnés dans une vidéo : "Pour ceux qui ne me connaissent pas, j’ai remporté la douzième saison. On a déjà deux dates à l’ING Arena de Bruxelles : le 28 et le 29 mars, jour de mon anniversaire d’ailleurs… et on vient d’en rajouter une troisième, le 31 mai ! J’espère que vous serez tous là !"

Ulysse, fier de jouer "à domicile"

Autre candidat très attendu en Belgique : Ulysse, demi-finaliste et fier de ses origines belges. Il a partagé son impatience de retrouver le public du plat pays : "Comme vous le savez, je suis à moitié Belge… donc je suis un peu de chez vous finalement ! J'espère que vous serez nombreux et que vous serez là en force pour nous soutenir". Maureen et Ebony ont également exprimé leur joie à l'idée de se produire à Bruxelles et de rencontrer leurs fans belges.