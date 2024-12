"Les temps ont changé": clap de fin pour le concours Miss Pays-Bas, place à une plateforme sur la santé mentale

Après 35 ans d'existence, le concours de beauté Miss Pays-Bas se réinvente. Désormais, il cède sa place à une plateforme dédiée à la santé mentale et au partage d'histoires inspirantes, ont annoncé les organisateurs ce jeudi.

"Les temps ont changé et nous évoluons avec le temps", ont expliqué les organisateurs de Miss Pays-Bas dans un communiqué. Exit le concours traditionnel : sa directrice, Monica van Ee, a lancé une initiative nommée "Plus de ce temps". Cette nouvelle plateforme entend mettre en avant les réussites féminines tout en abordant des sujets de société tels que l’impact des réseaux sociaux et les normes de beauté souvent irréalistes.

"Plus de couronnes, mais des histoires qui inspirent. Pas de robes, mais des rêves qui prennent vie", peut-on lire dans le message des organisateurs, qui marquent un tournant dans leur approche.