Mort de Liam Payne: rebondissement dans l’enquête, trois inculpés obtiennent un non-lieu

Deux suspects toujours poursuivis

En revanche, deux autres inculpés restent mis en cause pour "fourniture de stupéfiants". Un employé de l'hôtel et un serveur rencontré par Liam Payne à Buenos Aires sont soupçonnés de lui avoir vendu de la drogue. Leur mise en détention préventive a été confirmée, la chambre d’appel estimant que les preuves rassemblées "attestent le caractère lucratif des remises de drogue", passibles de quatre à quinze ans de prison.

À lire aussi "Je ne suis pas à blâmer": Kate Cassidy brise le silence après la mort de Liam Payne

Liam Payne, ex-membre du boys band One Direction, est décédé le 16 octobre 2024 à l’âge de 31 ans, après une chute mortelle du balcon de sa chambre d’hôtel à Buenos Aires. L’autopsie a révélé qu’il souffrait de "multiples traumatismes" et d’une "hémorragie interne et externe". Selon l’enquête, il avait consommé de l’alcool, de la cocaïne et des antidépresseurs avant sa mort.

Des hommages à travers le monde

La disparition du chanteur a suscité une vive émotion chez ses fans. Le 20 octobre, des milliers de personnes se sont rassemblées à Londres pour lui rendre hommage en chantant les titres emblématiques de One Direction.

Révélé en 2010 avec le groupe, Liam Payne avait entamé une carrière solo après la séparation de One Direction en 2016. Il avait sorti un premier album en 2019 et un single en mars 2024.