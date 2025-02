"Je ne suis pas à blâmer": Kate Cassidy brise le silence après la mort de Liam Payne

Quatre mois après la mort tragique de Liam Payne, Kate Cassidy, sa petite amie, s’exprime pour la première fois dans une interview accordée à The Sun. L’influenceuse américaine revient sur les circonstances de son départ d’Argentine, la façon dont elle a appris la nouvelle et le combat de Liam contre ses addictions.

Le 19 octobre 2024, Liam Payne, ex-membre des One Direction, trouvait la mort à Buenos Aires, en tombant du balcon de sa chambre d’hôtel. L’autopsie a révélé des "multiples traumatismes", ainsi qu’une hémorragie interne et externe. Le rapport toxicologique a mis en évidence la présence d’alcool, de cocaïne et d’antidépresseurs dans son sang, confirmant une rechute dans ses addictions.

"Il voulait qu'elle reste. Elle dit qu'il l'a suppliée de rester", rapportait The New York Post. Pourtant, Cassidy assure que voyager séparément était une habitude pour eux. "Et j'avais la responsabilité de m'occuper de notre chien. Je n'aurais évidemment jamais pensé qu'une chose pareille arriverait. L'amour est tellement optimiste et on espère juste que tout finira par s'arranger. Si j'avais su cela, si j'avais pu voir l'avenir, je n'aurais évidemment jamais quitté l'Argentine".

Dans cette interview, Kate Cassidy peine encore à réaliser la disparition de Liam Payne. "C’était un tragique accident. Je n’aurais jamais imaginé qu'il puisse mourir si jeune. Je ne réalise toujours pas qu'il est parti. J’essaie vraiment de m’accrocher du mieux que je peux, mais ma vie a tellement changé. Je pense à Liam chaque seconde de chaque jour".

Elle se souvient également du moment où elle a appris la nouvelle. Alors qu’elle était chez elle, en train de faire défiler TikTok, un ami de Liam l’a appelée : " Je me sens tellement béni de ne pas avoir entendu la nouvelle via les réseaux sociaux. Je ne peux pas imaginer ce que ça doit ressentir. J'étais à la maison avec notre chien, en train de faire défiler TikTok, quand un des amis de Liam m'a appelé. Je n'y ai pas cru tout de suite. Je pensais que c'était juste une rumeur ou quelque chose que quelqu'un avait inventé pour attirer les téléspectateurs. Puis, soudain, j’ai ressenti une étrange sensation dans mon estomac. Pourquoi quelqu'un inventerait-il ça ? Est-ce que c'est réel ?".