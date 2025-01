"Nous savons que ce sera un long chemin": Selena Gomez et Benny Blanco mobilisés après les incendies de Los Angeles

Selena Gomez et son fiancé Benny Blanco se sont mobilisés pour venir en aide aux victimes des incendies dévastateurs de Los Angeles. Entre distribution de colis alimentaires et soutien via sa marque Rare Beauty, la star montre qu’elle reste engagée et solidaire face à cette tragédie.

Tout comme Beyonce et Paris Hilton, Selena Gomez a choisi d’agir concrètement face aux incendies qui ont détruit des milliers de foyers à Los Angeles. Accompagnée de son fiancé, le producteur Benny Blanco, la chanteuse s’est rendue dans les zones touchées pour distribuer des fournitures d’urgence. Le jeudi 16 janvier, elle a partagé des images d’elle et de Benny, dans une story Instagram, déballant des colis alimentaires, portant des masques pour se protéger de l’air encore irrespirable. "Je suis reconnaissante envers ces personnes", a écrit la star en saluant le travail des bénévoles et des premiers intervenants.

Selena Gomez passing out food to victims of the LA fires. pic.twitter.com/5913uFjXUc — Pop Crave (@PopCrave) January 17, 2025

En parallèle de son action sur le terrain, Selena Gomez a mobilisé sa marque Rare Beauty pour soutenir les victimes : "Nous avons passé les derniers jours à nous concentrer sur la sécurité de notre équipe de Los Angeles et de nos amis qui ont été touchés, et nous travaillons avec des organisations locales sur des dons de produits supplémentaires et des efforts de bénévolat". Rare Beauty a fourni des kits d’urgence remplis de produits essentiels pour les centres d’évacuation, tout en faisant des dons à des organisations comme la Los Angeles Fire Department Foundation et World Central Kitchen, qui offrent une aide immédiate sur place.