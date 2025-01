"Par respect et par souci pour les habitants du comté de Los Angeles": le geste symbolique de The Weeknd face aux incendies en Californie

Face aux incendies dévastateurs qui frappent Los Angeles, le chanteur canadien The Weeknd a décidé d'annuler un concert prévu et de repousser la sortie de son nouvel album.

The Weeknd, de son vrai nom Abel Tesfaye, a annoncé via Instagram et son site officiel qu'il renonçait à se produire au Rose Bowl Stadium le 25 janvier. Le chanteur a également repoussé la sortie de son album "Hurry Up Tomorrow", désormais prévue pour le 31 janvier au lieu du 24.

"Par respect et par souci pour les habitants du comté de Los Angeles", a-t-il écrit dans une déclaration. "Cette ville a toujours été une profonde source d'inspiration pour moi, et mes pensées vont à tous ceux qui sont touchés par cette période difficile".