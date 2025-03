Philippe Boxho révèle en exclusivité la date de sortie de son quatrième livre

Philippe Boxho, médecin légiste renommé et écrivain à succès avec plus d’un million d’exemplaires vendus, était l’invité de Benjamin Maréchal ce matin sur bel RTL. Avant même de parler de ses autopsies, des morts et de littérature, Benjamin Maréchal a immédiatement lâché un scoop inattendu : "Il m'a ouvert son agenda et j'ai vu la date de sortie du quatrième livre". Sans détour, l’auteur a confirmé : "C'est le 26 août".

Un livre en pleine écriture

Mais si la date est déjà arrêtée, l’ouvrage est encore en chantier comme l'admet Philippe Boxho : "Il n'est pas écrit. Je l'ai commencé, donc je me suis barré à Paris. Et puis chez moi aussi, puis quelques jours à Wimereux en France pour le lancer. Ce qu'il y a de plus difficile dans un ouvrage, en fait, c'est de le démarrer. Une fois qu’il est bien lancé, ça roule".