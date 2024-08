"Pouvoir et prise de décisions": retour sur la saga familiale qui déchire le clan Delon

Onze jours plus tard, Alain Delon porte plainte contre son fils aîné. Un ultime rebondissement dans une saga qui dure depuis plus d’un an. Tout commence le cinq juillet 2023 lorsque la dame de compagnie d’Alain Delon, Hiromi Rollin, est expulsée de la demeure familiale. Les enfants l’accusent de harcèlement moral, de violence et d’abus de faiblesse. Les plaintes sont classées sans suite et l’affaire devient familiale.

Dans la presse, Anthony accuse sa demi-sœur Anouchka de manipuler son père et de dissimuler son état de santé. "Ce n’est pas une question d'argent parce que le testament règle les droits des uns et des autres. D’une certaine manière, c’est une question de pouvoir et de prise de décision sur Alain Delon", dit Laurence Bedossa, avocate d’Alain Delon. Le père finit par choisir son camp et porte plainte contre son fils.

"On est en train de te prendre pour un débile"

Anouchka, quant à elle, affirme avoir voulu emmené son père en Suisse pour lui prodiguer des soins. Un enregistrement de la fille parlant à son père est divulgué sur les réseaux. "Moi, on est en train de m’enterrer et toi, on est en train de te prendre pour un débile. Il faut que tu te méfies", peut-on entendre dans l'extrait audio. Suite à l'incident, Anouchka porte plainte contre ses frères pour atteinte à la vie privée. Un procès est fixé en avril 2025.

Dans le même temps, la dame de compagnie réagit et s’inquiète de la santé d’Alain Delon. "Quatre mois sans traitement, six mois sans contrôle médical. La vie d’Alain est en danger de mort", affirme-t-elle.

En avril dernier, l’acteur est mis sous curatelle renforcée.