Quand des vacances de rêve virent au cauchemar: découvrez la folle aventure de Virginie Hocq et Gérard Jugnot en Corse

La comédie de l'année débarque cette semaine sur grand écran ! Virginie Hocq et Gérard Jugnot incarnent un couple au bord de la crise de nerfs dans "On aurait dû aller en Grèce", un film qui promet de belles tranches de rire et une immersion pittoresque au cœur de la Corse. Voici ce qu'il faut savoir sur ce long-métrage qui mêle humour, quiproquos et paysages de rêve.

Ce mercredi sort le nouveau film de Nicolas Benamou dans les salles. "On aurait dû aller en Grèce" raconte l'histoire d’une famille française habituée aux séjours ensoleillés en Grèce qui se voit contrainte de changer de cap et de poser ses valises en Corse. Mais dès leur arrivée, tout dérape. Premier incident ? Ils renversent une vache sur la route. Rapidement, la nouvelle se propage sur l'île, et pour cette famille habituée au confort et au luxe, c’est le début des ennuis.

Jouer dans une comédie n'est pas un jeu d'enfant, et Virginie Hocq et Gérard Jugnot le savent bien. Il faut être concentré, avoir la Vis Comica, comme dit Gérard Jugnot, c'est-à-dire, avoir le bon ton, la bonne mimique pour chaque plan, chaque réplique. "Il y a aussi et surtout le découpage. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on pourrait prendre ça comme un texte qui commence comme ça et qui se termine comme ça. Sauf que souvent, ce n'est pas tourné chronologiquement", ajoute Virginie Hocq.