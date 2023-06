Rétractation de Takieddine: Sarkozy entendu mardi en audition libre et perquisitionné

Nouveau front judiciaire pour Nicolas Sarkozy: menacé d'un procès pour le possible financement libyen de sa campagne présidentielle 2007, l'ex-chef de l'Etat a été entendu en audition libre puis perquisitionné mardi dans l'enquête incidente sur des soupçons de subornation du témoin-clé Ziad Takieddine.

Le couple Sarkozy est arrivé discrètement à l'Oclciff (Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales), à Nanterre, mardi matin, devant lequel étaient présents des journalistes de l'AFP.

Sollicité par l'AFP, l'avocat et l'entourage de Nicolas Sarkozy n'ont pas répondu dans l'immédiat.

Selon l'analyse qui sera faite de ses déclarations et des éléments à charge et à décharge, M. Sarkozy pourrait être mis hors de cause, mais il pourrait aussi faire l'objet d'une convocation en vue d'une mise en examen.

L'affaire a explosé en novembre 2020 lorsque Ziad Takieddine, principal témoin à charge contre Nicolas Sarkozy depuis 2012, avait opéré une spectaculaire volte-face sur BFMTV et Paris Match en déclarant que l'ex-chef de l'Etat n'avait "pas touché un centime, cash ou pas cash, pour l'élection présidentielle" 2007 de la part du défunt dictateur libyen Mouammar Kadhafi.