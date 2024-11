Stromae fait son retour tant attendu: découvrez son nouveau titre "Ma meilleure ennemie" avec la chanteuse Pomme

Ses fans l'attendaient avec impatience, Stromae, notre star belge mondialement connue sort une nouvelle chanson. Le chanteur retrouve la lumière plus d'un an après avoir interrompu brutalement sa tournée "Multitude" à cause de ses ennuis de santé.

Ce morceau inédit, intitulé "Ma meilleure ennemie", est un duo avec la chanteuse française Pomme. On retrouve ce tout nouveau titre dans la bande originale des derniers épisodes de la saison 2 de la série animée "Arcane".