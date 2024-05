Tyson n'exclut pas un autre combat après le match contre Jake Paul

"On dirait que ça va être sympa", a déclaré "Iron Mike" lors d'une conférence de presse organisé au célère Apollo Theater de New York. "Peut-être qu'on le refera."

"Je n'ai plus les tripes pour continuer", avait déclaré, à l'époque, l'Américain. "Je ne combattrais vraisemblalement plus."

Agé de 57 ans, Mike Tyson n'a plus combattu chez les professionnels depuis près de 19 ans et une défaite contre l'Irlandais Kevin McBride.

Le combat contre Jake Paul, âgé de 27 ans, se déroulera en huit reprises de deux minutes chacune.

"Je me sens super bien, mais mon corps, c'est de la merde, pour l'instant", a lancé Mike Tyson, le sourire aux lèvres.

"Nous allons entrer dans l'histoire", a clamé Jake Paul, lors de la conférence de presse. "Mike voulait ça, il voulait un combat pro. Il veut la guerre. Et je respecte le fait qu'il ait accepté. (...) C'est un héros."

Le YouTubeur aux 20,7 millions d'abonnés a déjà disputé dix combats professionnels, aucun contre un boxeur reconnu, et en a remporté neuf.

Il a créé sa propre société d'organisation de combats, Most Valuable Promotions, qui a mis sur pied le duel avec Mike Tyson, et gère les intérêts de plusieurs boxeurs, notamment la championne du monde des poids plume Amanda Serrano.

Cette dernière sera également du meeting du 20 juillet, et tentera de prendre sa revanche sur l'Irlandais Katie Taylor, qui l'avait battue en avril 2022.

"Beaucoup de gens me prennent pour un connard arrogant, ce que je suis parfois, mais j'essaye juste de m'amuser et de divertir", a plaidé Jake Paul. "Les vieilles générations veulent voir Mike me mettre K.-O., mais les (jeunes) veulent me soutiennent et espèrent que je vais mettre fin (à la carrière) de Mike."