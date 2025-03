Un dernier hommage musical: un EP posthume de Marianne Faithfull bientôt dévoilé

Une carrière marquée par les hauts et les bas

Découverte en 1964 par le manager des Rolling Stones, Andrew Loog Oldham, Marianne Faithfull est propulsée sur le devant de la scène avec "As Tears Go By", écrit par Mick Jagger et Keith Richards. D’autres succès suivront, dont "Come and Stay with Me", "This Little Bird" et "Summer Nights".

Figure incontournable des Swinging Sixties, elle s’est également illustrée au cinéma avec "La Motocyclette" et au théâtre. Mais après sa séparation avec Mick Jagger en 1970, sa vie sombre dans l’errance et la dépendance, la conduisant à vivre dans un squat.

Elle rebondit en 1979 avec l’album Broken English, un classique qui marque son retour triomphal. Plus tard, elle explore le jazz et le blues avec Stranger Weather (1987), qui sera salué par la critique.