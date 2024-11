"Une ville sous tension permanente": découvrez RTL District, la nouvelle chaîne des amateurs d'affaires judiciaires

Ce lundi 18 novembre, une nouvelle chaîne arrive pour les amateurs de frissons et d’enquêtes criminelles : RTL District. Ce canal inédit, proposé par RTL, compte bien captiver les téléspectateurs en les immergeant dans le quotidien de ceux qui consacrent leur vie à l'ordre et à la justice.

Bonne nouvelle pour les amateurs de true crimes, d'affaires judiciaires et d'enquêtes : RTL lance une chaîne dédiée à ces histoires de crimes, meurtres et justice, baptisée RTL District. Plus qu'une simple chaîne, RTL District se veut comme une "ville" animée par une tension permanente, où chaque quartier représente un aspect particulier du monde judiciaire. Que vous soyez passionné par les affaires criminelles célèbres ou par les situations d'urgence sous haute tension, vous trouverez de quoi satisfaire votre intérêt pour l'univers de la loi.

Il y a vraiment un public de passionnés

À cette occasion, Julie Denayer, figure emblématique de RTL dans ce registre, s'est confiée à Ciné Télé Revue : "On sait qu’il y a vraiment un public de passionnés pour ce type de programmes", affirme-t-elle. Les enquêtes et affaires criminelles captivent de plus en plus le public, et cette nouvelle chaîne est là pour combler cette curiosité, notamment grâce à la rediffusion de nombreux programmes à succès de la chaîne principale. "Je pense que, depuis des années, on a bien remarqué qu’il y avait une réelle demande des téléspectateurs pour des émissions à suspense, des faits divers et des programmes sous tension. C’est ainsi qu’est née l’idée de créer cette quatrième chaîne, spécialement pour ce public de passionnés. C’est une façon de faire un cadeau à nos téléspectateurs, qui pourront désormais retrouver ce type de programmes à toute heure, quand ils le souhaiteront", poursuit la présentatrice.