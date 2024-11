Changement clé sur bel RTL dès lundi: voici les nouveautés

En 2023, bel RTL amorçait un repositionnement stratégique avec une nouvelle identité visuelle ainsi qu’un rafraîchissement de ses contenus dans la lignée des médias de RTL Belgium. Cette évolution se poursuit dès ce lundi 18 novembre avec un changement clé : l’introduction d’une nouvelle signature, "Vibrer ensemble", qui se traduira par de nouveaux habillages à l’antenne mais aussi une toute nouvelle campagne de communication.

Cette promesse s’inscrit dans une vision stratégique ambitieuse : bel RTL ne se contente plus de divertir et informer, elle fait vivre des émotions à ses auditeurs. Cette approche permet à la radio de se différencier des autres stations en misant sur la force des émotions partagées par toutes et tous. Qu'il s'agisse d’un trajet en voiture, d’une pause au bureau ou d’un moment à la maison, bel RTL, c’est ce petit truc en plus qui fait vibrer notre quotidien.



"‘Vibrer Ensemble’, c’est plus qu’une promesse… c’est une philosophie qui reflète l’état d’esprit et la dynamique de notre équipe. Notre mission est claire : Faire de bel RTL le média radio de référence pour le grand public en Belgique francophone. Informer, surprendre, écouter, donner la parole aux auditeurs, mais aussi rire et faire plaisir avec sincérité, c’est tout cela bel RTL aujourd’hui. La progression d’audience dans la dernière vague CIM est déjà un signal positif qui nous encourage et nous motive dans cet engagement quotidien envers nos auditeurs. Et la bonne nouvelle, c’est qu’on recommence demain...", développe Frédéric Herbays, Media Radio Director chez RTL Belgium.