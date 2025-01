Vincent Cassel papa pour la quatrième fois: l'acteur dévoile le prénom original de son fils

Vincent Cassel est à nouveau père ! L’acteur de 58 ans, déjà papa de trois filles, vient d’accueillir son premier garçon. Ce vendredi 10 janvier, il a partagé la grande nouvelle sur ses réseaux sociaux, en annonçant la naissance de son fils Caetano, survenue trois jours plus tôt, le 7 janvier.

Une famille recomposée et soudée

Vincent Cassel est un habitué des grandes familles. De son union passée avec Monica Bellucci, rencontrée en 1995 sur le tournage du film L’Appartement, sont nées deux filles : Deva, en septembre 2004, et Léonie, en mai 2010. Malgré leur séparation, les acteurs, qui formaient l'un des couples les plus emblématiques du cinéma, sont restés unis par un profond respect et leur rôle de parents. "Nous sommes toujours liés par nos filles", confiait Monica Bellucci dans une interview.

Après son divorce, Vincent Cassel a retrouvé l’amour auprès de Tina Kunakey, de 31 ans sa cadette. Ensemble, ils ont accueilli une petite fille prénommée Amazonie en avril 2019.

Mais leur mariage n’a pas duré, et c’est au bras d’une nouvelle compagne, Narah Baptista, que l’acteur s’est présenté à la Fashion Week masculine de Paris en janvier 2024. Quelques mois plus tard, la mannequin de 27 ans, a partagé des photos de son ventre arrondi sur Instagram, suscitant des commentaires tendres de Vincent Cassel : "J’ai de la chance de t’avoir dans ma vie".