"C’est très dur": Patrick Bruel bouleversé après la perte de sa maison en Californie

Depuis mardi, la Californie est en proie à des incendies d’une rare intensité. Alimentées par des vents violents, les flammes ont détruit environ 10.000 structures et coûté la vie à au moins dix personnes. Des quartiers emblématiques de Los Angeles, comme Pacific Palisades et Hollywood, sont directement menacés, plongeant plus de 100.000 habitants dans le chaos.

Parmi eux, Patrick Bruel, qui a révélé sur Instagram la perte de sa maison. Sur Instagram, l’artiste a partagé un texte bouleversant, révélant l’ampleur de sa douleur. "C’est très dur de voir disparaître des racines qu’on a tant de mal à construire", écrit-il, évoquant sa maison comme un refuge essentiel dans sa vie.