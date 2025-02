"Vous allez vous sentir proches de moi": que réserve le tout premier album d’Helena?

Après plusieurs mois d’attente, Helena, ancienne demi-finaliste de la Star Academy, officialise enfin la sortie de son premier album ! Intitulé "Hélé", ce projet très personnel verra le jour le 14 mars. Entre doutes, révélations et travail acharné, la jeune chanteuse de 22 ans lève le voile sur son parcours et promet un album intime et sincère.

"Avant d’entrer à la Star Ac', je n’imaginais pas rester plus d’une semaine. Et encore moins partir en tournée, sortir un single, puis deux, puis trois. Alors faire un album ? Vous vous doutez bien que ce n’était même pas dans mes plans", confie-t-elle.

Celle qui n’osait même pas chanter devant ses parents il y a quelques années se retrouve aujourd’hui en tête des classements et en pleine préparation d’une tournée. Depuis sa sortie du château, la jeune artiste a enchaîné les singles à succès : "Mauvais Garçon", "Summer Body", "Aimée pour de vrai" et "Nouveau cœur".

Un album à son image

Dans cette vidéo, Helena revient sur la difficulté de se livrer à travers sa musique : "Ça demande beaucoup de réflexion, on se demande ce qu’on est prêt ou pas à dévoiler aux autres. Est-ce que j’en serais fière ?".

Elle décrit "Hélé" comme un album introspectif : "Cet album, il parle de moi, de qui je suis, de comment je me sens parfois, des passages sombres et d'autres beaucoup plus lumineux, c’est exactement pour cette raison que j’ai décidé de l’appeler 'Hélé', c'est le surnom qu'on me donne depuis que je suis petite. Après avoir écouté cet album, vous allez vous sentir proches de moi, c’est ma manière de vous remercier". Parmi les chansons, un titre pourrait être dédié à sa grand-mère, disparue pendant son aventure à la Star Academy. En effet, dans la vidéo, on aperçoit un post-it sur lequel est écrit "Bonne-maman".