Helena révèle l’histoire derrière "Mauvais garçon": "J’ai ressenti une colère en me demandant comment j’avais pu rester"

Après le succès de "Aimée pour de vrai" et "Summer Body", Helena frappe fort avec "Mauvais garçon", une chanson inspirée d’une expérience personnelle douloureuse. La jeune artiste belge y explore une relation toxique de son adolescence.

Dans une interview accordée à Gala, Helena a dévoilé les coulisses de sa dernière chanson. Le "mauvais garçon" évoqué est un homme avec qui elle a vécu une relation toxique à l’âge de 16 ans. Pour traduire ses émotions, l’artiste de 22 ans s’est appuyée sur sa méthode habituelle : confier ses expériences à Vincha, son collaborateur et co-auteur.

"J’avais envie que ce soit direct, sans passer par quatre chemins ni donner trop de détails", explique Helena. Afin de donner une dimension authentique au texte, elle a partagé avec Vincha des échanges de messages reçus à l’époque : "En les lisant, je me suis dit qu’à 16 ans, ce n’était pas sympa. J’ai ressenti une colère, en me demandant comment j’avais pu rester. J’étais fâchée, et de ce sentiment a découlé la chanson".