Zendaya rejoint la famille Shrek: l'actrice prêtera sa voix à la fille adolescente de Shrek et Fiona

C’est officiel : Shrek 5 débarquera au cinéma le 23 décembre 2026. Le premier teaser a été dévoilé avec une surprise de taille : Zendaya prêtera sa voix à Felicia, la fille adolescente de Shrek et Fiona.

L’ogre le plus célèbre du cinéma s’apprête donc à faire son grand retour, quinze ans après Shrek 4 : Il était une fin (2010). Initialement prévu pour l’été, le film a été repoussé aux fêtes de fin d’année.

Dans le premier aperçu dévoilé par Universal et DreamWorks ce 27 février, on retrouve les personnages emblématiques de la saga. Shrek (Mike Myers), Fiona (Cameron Diaz) et l’Âne (Eddie Murphy) sont tous de retour. Mais c’est bien Felicia, la fille du célèbre couple d’ogres, qui attire l’attention.