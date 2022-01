"Très fière": Mademoiselle Luna devient ambassadrice de l'association Think Pink

Le 21 janvier dernier, notre animatrice adorée, Mademoiselle Luna, annonçait avoir un cancer du sein, une bien triste nouvelle. "Il y a deux mois, j'apprenais une nouvelle qui allait chambouler ma vie... un cancer du sein. Cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe car évidemment, je n'y étais pas préparée...", écrivait l'animatrice de 46 ans sur son compte Instagram.

Samedi dernier, la DJ de Radio Contact a annoncé une autre nouvelle sur ses réseaux sociaux : elle est officiellement ambassadrice de Think Pink, l'organisation nationale de lutte contre le cancer du sein. Une responsabilité qui la rend "très fière", écrit-elle sur Instagram en légende de sa publication.

Mademoiselle Luna, qui reste positive malgré tout, compte sur son poste d'ambassadrice "pour sensibiliser aux dépistages et envoyer pleins d’ondes positives", ajoute-t-elle. "Je rejoins les autres belles marraines de l’association, Émilie Dupuis, Ophélie Fontana, et Julie Debatty", termine Mademoiselle Luna.

Sous sa publication, les internautes la félicitent pour sa positivité et lui envoient plein d'ondes positives : "En tout cas pleins de courage et moi je dis bravo pour ta force de caractère", "Bravo à toi pour ton combat, je suis admirative et contente de pouvoir t'entendre à chaque fois à la radio, c'est un message très positif pour tout ceux qui combattent le cancer. Force à toi", ou encore, "La force et le courage et en plus la positive attitude, c'est déjà gagné d'avance", "Tu es une petite bonne femme super courageuse. Et tu continues à animer à bouloter avec un dynamisme incroyable. Fière de toi", peut-on ainsi lire sous sa publication.