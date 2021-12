Atteint d'un cancer du pancréas, le chanteur Arno donne de ses nouvelles

Le chanteur belge Arno a donné de ses nouvelles dans le journal du Parisien. En février 2020, il annonçait à son public être malade. Un cancer du pancréas à un stade précoce avait été diagnostiqué. Arno a dû subir une intervention chirurgicale et confie avoir passé un long séjour à l'hôpital. "Je profite de la vie. (...)J'ai maigri. J'ai de temps en temps avec moi une perfusion pour m'alimenter", révèle-t-il.

L'artiste passe son temps à travailler sur sa musique, qu'il considère comme son remède à ses maux: "La musique c'est de l'adrénaline et l'adrénaline me guérit", confie-t-il avant d'estimer que cela l'avait guéri plusieurs fois: "Cela m'est arrivé plusieurs fois d'avoir un rhume ou une grippe au début d'un concert et d'être guéri à la fin".

Arno aimerait donner des concerts l'an prochain. "Les fleurs sont trop chères, je me suis dit que j'allais attendre pour crever", conclut le chanteur qui n'a pas perdu son sens de l'humour.