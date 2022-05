Elisabeth Borne nommée Première ministre française: ce drame qui a marqué sa vie et comment elle l'a surmonté

Tout juste nommée Première ministre de l'Hexagone, Elisabeth Borne intrigue. Relativement peu connue des Français, ce qui peut constituer "un atout" dans ses nouvelles fonctions, cette ex-ministre du Travail, des Transports et de la Transition écologique est décrite comme "brillante". Il faut dire que le CV d'Elizabeth Brone est assez impressionnant.

Après avoir décroché son bac à Paris et avoir suivi deux années de classes préparatoires aux grandes écoles, elle intègre l'École polytechnique. Elle obtient ensuite un diplôme d'ingénieur de l'École nationale des ponts et chaussées, avant de décrocher un MBA (Master of Business Administration).

Si Elisabeth Borne s'est passionnée dès son plus jeune âge pour les mathématiques, c'était pour surmonter le décès de son père survenu alors qu'elle n'avait que 11 ans, rapporte le magazine Gala. Et de citer le journaliste Yann Barthès qui avait recueilli ses confidences: "Elle s’est réfugiée dans les maths, parce que comme elle le dit: "C’est un monde logique, où il ne peut rien se passer d’aussi dramatique".