Florent Pagny, atteint d'un cancer, donne de ses nouvelles avec un peu d'humour: "Je ne vous ai pas imposé une série Netflix"

Le chanteur Florent Pagny, qui annonçait en janvier dernier être atteint d'un cancer du poumon, donne de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Presque 3 mois après le début de son traitement, l'interprète de "Savoir aimer" a le visage émacié et n'a plus de cheveux. Il tenait néanmoins à s'adresser à ses abonnés et à donner de ses nouvelles: "Bonjour à tous, je viens vous donner un peu de mes nouvelles. Vous avez remarqué que je n'étais pas très réseaux sociaux, donc je ne vous ai pas imposé une série Netflix sur mon traitement et mon histoire, mais maintenant qu'elle est bientôt derrière moi, puisqu'il ne me reste plus qu'une chimio, je peux vous dire que je vais très bien. Alors, oui, j'ai un peu changé de look, un peu obligatoirement, puisque que c'est le traitement qui veut ça. Mais ça va, je vais m'y faire et cela va passer."

Une tumeur en forme de kiwi transformée en noisette

Et de poursuivre: "Le protocole a plutôt bien marché. Puisque dès les deux premières chimios immunothérapies, ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s'est transformée en une noisette. Donc, tout de suite derrière, on a envoyé du lourd avec la radiothérapie et des chimios plus intensives. Quand tout cela sera un peu résorbé, on pourra en savoir un plus sur les résultats, mais on a très confiance. Cela s'est très bien passé parce que j'ai été très bien accompagné médicalement, et par ma moitié et mes enfants."

Des milliers de messages et de témoignages d'amour

Le chanteur a également tenu à rendre hommage à ses fans: "Et puis il y a ce phénomène de synchronicité avec ces milliers de messages et de témoignages d'amour, de soutien, et de bonnes ondes. Je pense que cela m'a aussi aidé à contribuer à me permettre de passer cette histoire de cette manière. (...) Je vais finir la chimio, et ensuite, j'irai me renforcer, me remplumer et si tout cela se passe bien, on se retrouve l'année prochaine pour la tournée des 61.Merci encore pour tout ce que vous m'avez envoyé. Et on se retrouve très vite."