Kim Kardashian a-t-elle endommagé la célèbre robe de Marilyn Monroe en la portant au gala du MET?

Kim Kardashian a-t-elle endommagé la célèbre robe de l'actrice Marilyn Monroe en souhaitant la porter pour le Gala du Met de New York le 2 mai dernier? La robe emblématique créée par Jean Louis présente de nouvelles distorsions et a moins de sequins, comme le montrent des photos avant-après partagées pour la première fois sur les réseaux sociaux par l'historien et collectionneur de Marilyn Monroe Scott Fortner.

La robe, que Kardashian a portée pendant quelques minutes tout en prenant des photos sur le tapis rouge du Met Gala avant de se changer et de porter une réplique, est actuellement exposée au musée Ripley's Believe It or Not! en Californie. Scott Fortner a reçu les images de l'artiste visuel et directeur créatif Chad Michael Morrisette, propriétaire de la société "Oh Mannequin!". Ils avaient collaboré ensemble à la vente aux enchères de la célèbre robe, acquise en 2016 au cours de laquelle Ripley's l'a achetée pour 4,81 millions de dollars.

Morrisette a révélé ces dommages au magazine PEOPLE. Il a expliqué qu'il est allé voir la robe exposée chez Ripley's à Hollywood le 12 juin 2022, date à laquelle il a remarqué les dégâts présumés et a pris des photos et des vidéos de la pièce. Dans les images partagées par Morrisette, la robe, faite d'un délicat tissu en soie, semble manquer de cristaux. Elle semble également avoir plusieurs petites déchirures le long de la couture de la fermeture éclair.

Pour rentrer dans la robe, Kim Kardashian avait dû suivre un régime très stricte qui lui a permis de perdre 7 kilos en 3 semaines.