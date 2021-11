Miss France 2022: ce problème de taille auquel Sylvie Tellier doit faire face avec les candidates de cette édition

Amandine Petit s'apprête à rendre sa couronne de Miss France 2021 le 11 décembre prochain. En attendant, les prétendantes à la prochaine édition se sont envolées sur l'île de la Réunion pour participer au traditionnel voyage de préparation des Miss au cours duquel le comité apprend à mieux les connaître et les prétendantes suivent différentes formations: elles vont apprendre à marcher sur les podiums de la mode, à adopter les bonnes manières...

Sylvier Tellier, ex Miss France et présidente du concours, a révélé à TV Magazine qu'elle était loin de se la couler douce. En effet, elle veille avec son équipe aux moindres détails et à donner à chaque candidate la même chance. Pour ce faire, réaliser la photo de groupe et montrer chaque fille sous son meilleur jour est capital. Et de justifier: "C’est la photo la plus attendue et la plus regardée par les gens. Nous avons plusieurs impératifs pour la réaliser : mettre toutes les candidates en valeur dans un cadre qui représente l’île de la Réunion tout en trouvant un équilibre entre les blondes et les brunes et la taille de chacune".

Oui la taille de chacune... Apparemment, cette année l'écart de taille entre la plus petite et la plus grande est très important. C'est du jamais vu! "Cette année, la plus petite fait 1m70 quand la plus grande fait 1m85! Nous avons donc réalisé trois groupes: de 1m70 à 1m72, de 1m73 à 1m76 et au-delà", explique la présidente.