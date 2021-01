Nathalie Delon: Anthony, son fils, révèle le nom de l'homme qu'elle a aimé jusqu'à la fin

Nous vous l'annoncions la semaine dernière. Nathalie Delon, la seule femme qui a été mariée à l'acteur Alain Delon et dont elle avait pris le patronyme est décédée à l'âge de 79 ans d'un cancer du pancréas. C'est son fils, Anthony qui avait annoncé la triste nouvelle.

Ce jeudi, dans la magazine Paris Match, Anthony Delon revient sur la vie de sa mère, son combat contre la maladie et son décès. C'est en novembre 2019 que le diagnostic tombe. L'actrice française a un cancer du pancréas. Le 15 décembre après avoir suivi, trois séries de chimiothérapie, le docteur annonce à l'actrice qu'il ne lui reste plus que quelques semaines à vivre. Nathalie Delon a donc passé les fêtes entourée de son ex époux, Alain Delon et de son fils Anthony, ainsi que de sa compagne Sveva Alviti.

Mais selon Anthony Delon, sa mère aurait aimé revoir quelqu'un qui a beaucoup compté pour elle: le producteur Chris Blackwell, avec lequel elle a vécu en Jamaïque dès 1978 et qui a rendu le reggae internationalement connu. "Un mec extraordinaire, qui l’a aimée avec tendresse et respect…", estime Anthony. "Après Chris, je n’ai plus jamais aimé", lui aurait confié sa mère...