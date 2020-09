Quand Annie Cordy parlait de sa maman avec émotion (vidéo)

RTL-TVI bouscule sa grille de programme après l’annonce du décès de la chanteuse Annie Cordy. Après le RTL INFO 13 heures de ce samedi, nous diffuserons un reportage de 40 minutes intitulé "Journal intime d’Annie Cordy". Le programme diffusé en 2014 revient sur la carrière exceptionnelle de la chanteuse belge. A l'époque nous nous étions rendus chez elle à Cannes, lieu de son décès. Dans l'extrait que nous vous proposons, Annie Cordy évoque son rapport au stress "Je suis une 'stresseuse' (sic), c'est terrible! De toute façon, ce n'est jamais bien."

La chanteuse belge évoque également sa chanson préférée et sa mère. Le titre s'appelle "Ma plus jolie chanson". "Ça parle de ma maman. Quand je l'ai perdue, je ne l'ai plus jamais rechantée. Je ne peux pas."

L'entièreté du reportage est à (re)voir à 13h40 sur RTL-TVI ou après le matche Belgique-Danemark vers 23h30.