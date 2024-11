Cambriolage à Windsor: le domaine royal à nouveau dans la tourmente

Le célèbre domaine royal de Windsor, résidence historique où vivent le prince William et sa famille, a récemment été la cible d’un cambriolage audacieux. La police britannique a confirmé l’incident, qui s’est déroulé le 13 octobre peu avant minuit, et reste en quête des responsables.

Selon les autorités locales et le tabloïd The Sun, plusieurs individus ont pénétré dans un bâtiment agricole du domaine et ont volé un pick-up noir ainsi qu’un quad rouge dans le domaine royal de Windsor. Ces véhicules ont été emportés sous le couvert de la nuit le 13 octobre, peu avant minuit, et aucune arrestation n’a encore eu lieu, a précisé la police ce lundi.

Au moment des faits, le roi Charles III ne se trouvait pas dans la résidence de Windsor. En revanche, le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, auraient été à leur domicile d’Adelaide Cottage, une charmante propriété nichée au sein du domaine royal.