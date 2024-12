"Mettre la main à la pâte": la reine Mathilde aide les Restos du cœur et sert des repas aux plus démunis en cette période de Fêtes

La reine Mathilde s'est retroussé les manches pour servir des repas aux plus démunis. Elle a rejoint les équipes du Resto du cœur de Saint-Gilles, le temps d'un service, histoire de mettre en lumière le travail des bénévoles, d'autant plus précieux en hiver.

On voit qu'elle est simple et qu'elle était là. Elle avait une sensibilité envers les gens

Dans cette ASBL, cuisiner est un véritable challenge quotidien : il faut régaler plus de 250 bénéficiaires en moins de deux heures. Pour un euro symbolique, ces derniers ont droit à un repas complet et un peu de chaleur.

L'implication de la reine Mathilde est précieuse pour les Restos du coeur car ils sont de plus en plus sollicités par des demandeurs qui ne parviennent plus à se nourrir. L'objectif est de pouvoir leur offrir plus. "Nous n'avons actuellement pas de moyens structurels pour accueillir les personnes sans-abri et proposer à la fois de l'accès à l'alimentation et de l'accompagnement social. Donc ça, on le fait grâce à un soutien du CPAS de Saint-Gilles qui met du personnel à disposition et grâce à une manne financière de dons qui nous vient essentiellement de la Fédération des Restos du coeur", explique ainsi Julie Turco, coordinatrice du Resto du cœur de Saint-Gilles.

Cette visite royale récompense aussi ceux qui donnent de leur temps aux autres. "Elle a bien géré. J'étais étonnée. Je ne m'attendais pas du tout. Et en plus, on voit qu'elle est simple et qu'elle était là. Elle avait une sensibilité envers les gens", confie Flora Desena, l'une des serveuses. "J'ai parlé un peu avec elle. Elle m'a dit qu'elle est passionnée aussi de la cuisine et c'est pour cela qu'elle n'a pas voulu venir faire une visite auprès de nos clients sans mettre la main à la pâte, si je peux dire ça comme ça", ajoute Jimmy Mbaki, chef du Resto du cœur de Saint-Gilles.

Pour la famille royale, le bénévolat ne se fait pas que devant les caméras. Les enfants de nos souverains mènent aussi des actions auprès des plus démunis depuis qu'ils sont tout petits.

Actuellement, face à la demande toujours plus grande, les 21 restos du cœur de Belgique espèrent pouvoir offrir 8.000 repas de Noël et apporter un peu de réconfort aux plus démunis.