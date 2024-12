"Nous vous souhaitons une bonne année": Harry et Meghan partagent une tendre photo de leurs enfants pour les fêtes

Le prince Harry et Meghan Markle ont dévoilé leur carte de vœux 2024. À cette occasion, une nouvelle photo d’Archie (5 ans) et de Lilibet (3 ans) a été révélée. Le cliché montre les deux enfants de dos, courant joyeusement vers leurs parents.

Une image pleine de tendresse figure parmi six clichés sélectionnés par les Sussex pour accompagner leur message de fin d’année : "Au nom du bureau du prince Harry et de Meghan Markle, du duc et de la duchesse de Sussex, d’Archewell Productions et de la Fondation Archewell, nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes et une bonne année".