Mariés au premier regard: c'est fini entre Julien et Elodie

Ils formaient l'un des couples les plus spontanés et les plus mignons de la célèbre émission "Mariés au premier regard". Elodie et Julien qui multipliaient les câlins et les bisous en oubliant presque les caméras, se sont finalement séparés il y a un mois. C'est le Jodoignois qui l'a annoncé dans une story sur Instagram: "Pour répondre à vos nombreuses questions, oui, Élodie et moi, nous sommes séparés depuis maintenant un mois. Et il n’y a aucun retour en arrière possible… Je comprends vos questions mais même si notre histoire était publique, j’espère pouvoir garder le reste dans le domaine du privé. Merci de votre compréhension", a-t-il demandé à ses fans.

Rien n'a été révélé concernant les raisons de leur séparation.