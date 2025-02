Ambassadrice de la tauromachie: qui est Victoria de Marichalar, la princesse rebelle qui bouscule la monarchie espagnole?

Victoria de Marichalar, nièce du roi d’Espagne Felipe VI, divise son pays. Influenceuse et candidate de téléréalité, elle jouit d'une grande liberté, au point d’embarrasser la famille royale espagnole. Son engagement en faveur de la tauromachie, une tradition de plus en plus contestée, ne fait qu'accentuer la controverse.

Victoria de Marichalar a récemment accepté de devenir l’ambassadrice du plus grand festival de tauromachie d’Espagne, posant fièrement sur l’affiche de l’événement. Un engagement assumé, alors que la corrida est de plus en plus contestée dans le pays : un sondage récent révèle qu’un Espagnol sur deux serait favorable à son interdiction. Entre tradition et controverse, Victoria a choisi son camp.

"Elle est tellement passionnée par la tauromachie qu'elle a décidé d'en faire un combat, un véritable engagement", explique Amélie Schildt, experte royauté pour RTL info. Un positionnement d’autant plus clivant que les défenseurs du bien-être animal dénoncent une pratique cruelle et dépassée.