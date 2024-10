Élection américaine 2024: qui sont les rednecks, les gardiens de l'Amérique traditionnelle?

Durant quatre semaines, Christophe Deborsu parcourt les États-Unis pour comprendre les enjeux d'une élection présidentielle historique. Il part à la rencontre des rednecks, ces Américains blancs et ruraux pour qui le retour de Donald Trump est synonyme d'espoir.

Les rednecks, surnommés "nuques rouges", incarnent une Amérique rurale et traditionnelle, où la foi évangéliste tient une place prépondérante. Au Tennessee, Christophe Deborsu rencontre Ken Peters, un pasteur évangéliste à la tête de la "Patriote Church". Dans cette église où la politique et la religion s'entremêlent, Ken Peters prêche la parole de Dieu tout en affichant un soutien indéfectible à Donald Trump.

Christophe Deborsu poursuit son voyage à travers l'Amérique en prélude à l'élection présidentielle. D'ici le 5 novembre, 262 millions d'Américains devront voter. Dans ce troisième épisode de "Made in USA", il part à la rencontre des rednecks, ces Américains blancs et ruraux pour qui le retour de Donald Trump serait l'espoir de préserver leur mode de vie.

Pour lui et ses fidèles, l'Amérique est une terre sacrée, à protéger de l'influence progressiste. "On est une église un peu différente, parce qu'on n'a aucune honte à dire qu'on s'implique dans la politique pour le bien de notre nation. Les États-Unis, c'est mon pays, c'est ma maison, là où mes enfants vivent, il faut en prendre soin", déclare le pasteur.

L'engagement de Ken Peters va au-delà du simple discours : il a été présent à Washington le 6 janvier 2020, lors de l'assaut sur le Capitole, persuadé que les élections avaient été truquées. Pour lui, l'élection de Joe Biden reste inacceptable, et son mépris envers l'ancien président Barack Obama ne fait qu'attiser son activisme. "On essaye de nous faire croire que Biden a eu plus de votes qu'Obama. C'est impossible, le président Obama, c'était une rockstar. Je n'aime pas Obama. C'était le pire de l'histoire. Il a mis des drapeaux gays à la Maison-Blanche, il a autorisé le mariage gay".

En 2020, quelques mois après l'élection du président démocrate, le pasteur, ouvertement homophobe et qui adhère volontiers aux thèses complotistes, décide de changer de vie. Il quitte sa ville natale de Seattle, trop progressiste à ses yeux, et emménage avec sa famille au Tennessee, pour y fonder son église. Chaque année, comme Ken Peters, ils sont plus de 2.000 à fuir des États démocrates pour s'installer au Tennessee ou au Kentucky, nouvelle terre promise des républicains conservateurs. Une vie simple à la campagne, loin de l'agitation des grandes métropoles américaines.