Bertrand Caroy a intégré les forces de l'ordre dans "la capitale européenne des pickpockets"

Dans sa nouvelle série documentaire "Bertrand en patrouille", l'inspecteur belge Bertrand Caroy nous entraîne au cœur de l'action policière à travers le monde. Pour ce premier épisode, il quitte son Hainaut natal et se dirige vers l'Espagne, où il intègre les forces de l'ordre catalanes à Barcelone.

Barcelone, avec ses 1,6 million d'habitants, est non seulement une destination prisée des touristes, mais aussi un terrain de chasse pour les criminels. En moyenne, la ville enregistre 200 vols par jour, une statistique qui place Barcelone au rang de capitale européenne des pickpockets. "Barcelone est la capitale européenne des pickpockets, avec des vols commis toutes les cinq minutes", souligne-t-il.

Célèbre en Belgique pour son expérience de près de 30 ans sur le terrain, Bertrand Caroy se dit passionné et curieux de découvrir les méthodes de travail de la police au-delà des frontières. "Au niveau de la police, je pense qu'ils sont confrontés à une criminalité plus importante, surtout en matière de vols", déclare-t-il, se remémorant sa propre expérience de vol de smartphone lors d'un précédent séjour à Barcelone.

Lors de son immersion avec les Mossos d'Esquadra, Caroy constate que la criminalité ne se limite pas aux simples vols, mais s'étend à des agressions violentes et à un fléau grandissant : le trafic de drogue. À La Jonquera, à la frontière franco-espagnole, il découvre l'ampleur du trafic : "Ce secteur est un axe stratégique pour les trafiquants, où la police doit faire face à une criminalité violente". La zone, réputée pour son fort taux de criminalité, est une plaque tournante pour les dealers, qui exploitent la proximité avec la France pour écouler leur marchandise.

"Au niveau des vols, la crainte principale des forces de l'ordre est liée aux agressions", explique le policier. En effet, les voleurs à l'arraché sont particulièrement actifs, profitant de l'afflux constant de touristes et de la vigilance parfois relâchée des visiteurs.

Les policiers de cette région, avec un ratio de 150 agents pour 3.000 résidents, doivent redoubler d’efforts pour endiguer le phénomène. "La drogue est un gros problème ici à Barcelone et en Espagne", déclare Bertrnad Caroy. "Les dealers jouent constamment au chat et à la souris avec les forces de l'ordre, rendant la situation encore plus complexe".

Opérations à haut risque

Bertrand Caroy fait également connaissance avec le Groupe d'Unités Spéciales (GEI), spécialisé dans les interventions à haut risque.

Avec un niveau de menace terroriste évalué à quatre sur cinq, ces policiers d'élite se préparent pour des opérations cruciales, notamment celles liées au terrorisme et au grand banditisme. "L'équipement est lourd et précis ; chaque détail compte pour éviter les accidents", explique-t-il.

À lire aussi De policier à instructeur d'armes à feu: Bertrand Caroy à la découverte des USA

Une autre facette de cette immersion l'amène à rencontrer une équipe de police souterraine, chargée de sécuriser les égouts de la ville, particulièrement en vue de la visite de la reine d'Espagne. "Il faut tout vérifier dans les moindres détails", insiste Bertrand Caroy.

Pour clore son aventure, Caroy rencontre l'unité d'intervention en montagne, responsable de porter assistance aux randonneurs en difficulté. La diversité des missions et des défis auxquels font face les forces de l'ordre en Espagne met en lumière la complexité de leur travail. "Cette expérience m'a permis de comprendre les défis uniques de la police espagnole et leur façon de gérer une criminalité qui ne cesse d'évoluer", conclut Bertrand Caroy.

Retrouvez "Bertrand en patrouille" chaque mercredi à 20h30 sur RTL tvi et en streaming sur RTL play.