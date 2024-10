Trump, Harris… qui prendra la Maison Blanche? Christophe Deborsu dévoile les secrets de la bataille finale

Pour cette série documentaire intitulée "Made in USA", Christophe Deborsu s’immerge dans une Amérique tiraillée entre démocrates et républicains, progressistes et conservateurs, rêveurs et défenseurs du statu quo. Le journaliste cherche à cerner les motivations des électeurs et à comprendre les fractures qui traversent ce pays à un moment charnière pour son avenir et celui du monde.

Pour ce deuxième épisode, Christophe se donne pour mission d'assister à un meeting de Donald Trump, un véritable défi puisqu'il se rend dans un lieu symbolique : celui où il a été victime d’une tentative d’assassinat. Et que dire de ses fervents partisans ? Le mystère qui les entoure est captivant, tout comme celui des supporters de Kamala Harris, adversaire directe de Trump dans cette course à la présidence. Tout semble opposer ces deux figures politiques.