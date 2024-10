Ces Américains modifient leurs moteurs pour qu'ils émettent une fumée noire toxique: ils visent ensuite les "écologistes"

Pour cette série documentaire intitulée "Made in USA", Christophe Deborsu s’immerge dans une Amérique tiraillée entre démocrates et républicains, progressistes et conservateurs, rêveurs et défenseurs du statu quo. Le journaliste cherche à cerner les motivations des électeurs et à comprendre les fractures qui traversent ce pays à un moment charnière pour son avenir et celui du monde.

Dans "Une Amérique sans limite", comme vous le voyez dans la vidéo ci-dessus, le documentait évoque notamment les "coal runners", les convoyeurs de charbon. Des Américains avec une passion étonnante modifient leurs moteurs pour qu'ils émettent une fumée noire, toxique pour l'Homme comme pour la nature. Sur des vidéos pour les réseaux sociaux, on les voit respirer cette fumée nocive, ou la projeter sur des piétons, des cyclistes... toute personne considérée comme "écologiste" par cette communauté particulière (leurs ennemis absolus).