L'Amour est dans le pré - "C'est pas possible, trois Martine": situation inédite pour Guy, agriculteur de 58 ans

C'est déterminé, mais un peu stressé, que Guy s'apprête à faire la connaissance de ses prétendantes lors d'un tête-à-tête qui s'annonce inoubliable. Lors de cette rencontre, une situation pour le moins cocasse se présente : toutes les prétendantes portent le même prénom. "Trois Martine à la ferme", plaisantent-elles, face à cette coïncidence amusante.

En plus de partager ce prénom, elles ont un autre point commun : elles sont toutes tombées sous le charme de Guy. Sa gentillesse, sa générosité et son sourire ont fait chavirer leur cœur. "C'était un vrai rayon de soleil qui est entré dans mon appartement", confie l'une des Martine. "Quand tu le vois, tu as envie de te blottir contre lui. Il dégage un côté protecteur", ajoute une autre.