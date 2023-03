Tricherie dans Top Chef: en pleine épreuve, Philippe Etchebest pris en flagrant délit

Néanmoins, cette entraide n'est pas passée inaperçue aux yeux de Paul Pairet, qui était dans les parages. "Et Monsieur Etchebest, posez-moi ce rouleau tout de suite. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent ce qui se passe dans cette cuisine ?" dit-il devant un Etchebest hilare.

Seulement, au moment où elles doivent traiter leur pâte, les deux candidates rencontrent quelques difficultés. Heureusement pour elles, le chef Etchebest est arrivé et n'a pas hésité à les aider. "On ne lâche pas les filles" dit-il pour les motiver.

Derrière ses airs de chef autoritaire et sévère, Philippe Etchebest sait également se montrer solidaire. Pour cette épreuve consacrée à la "Street Food", Carla et Sakira ont choisi de revisiter la raviole.

Pour justifier son geste, le chef de la brigade bleue explique : "Elles n'ont pas assez de force pour ramollir la pâte". Finalement, les autres membres du jury se montreront cléments. "Ça, on accepte, et encore, on fait une fleur".

L'entraide et la bonne humeur semblent être au rendez-vous dans l'équipe de Philippe Etchebest.